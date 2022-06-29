لاحتواء خلافات السيادة.. الحلبوسي يدعو إلى “اجتماع عاجل” في بغداد

2022/06/29 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر سياسية، الاربعاء، عن دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى اجتماع عاجل لتحالف السيادة في بغداد لاحتواء الخلافات المتزايدة التي نشبت داخل التحالف.وقالت المصادر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تصاعد الخلافات الداخلية في تحالف السيادة ووجود مؤشرات على انشقاق من 7-9 نواب خلال الايام القادمة دفعت الحلبوسي الى دعوة التحالف بجميع […]

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