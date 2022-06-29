النزاهة تعلن كشف هدراً بقرابة مليار دينار في صحة واسط

2022/06/29 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم الأربعاء، تمكُّنها من

ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ فائضةٍ عن الحاجة في

مُستشفيين حكوميَّين بمحافظة واسط،

مُبيّنةً أنَّ قيمة الأجهزة المضبوطة

تصل إلى قرابة مليار دينا

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