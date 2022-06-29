عالية نصيف تحذّر: العراق سيدفع تعويضات بملايين الدولارات بسبب سياسات وزير النقل

2022/06/29 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت النائبة عالية نصيف، اليوم

الأربعاء، من اضطرار الدولة العراقية

الى دفع غرامات وتعويضات كبيرة بملايين

الدولارات الى شركات رفعت دعاوى قضائية

على وزارة النقل بسبب "سياسات الوزير

الحالي".

وذكرت نصيف

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