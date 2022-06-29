2022/06/29 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، حصيلة الحملة الامنية ضد

تهريب الوقود والمشتقات النفطية في

عموم العراق.

وقال المتحدث باسم الجهاز في تصريح ورد

لوكالة نون الخبرية، أن "مفارز الجهاز

تمكنت من القب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زجت العشرات منهم خلف القضبان.. حملة واسعة تعصف بمهربي الوقود الى كردستان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زجت العشرات منهم خلف القضبان.. حملة واسعة تعصف بمهربي الوقود الى كردستان (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).