كربلاء.. ضبط 10 أطنان من مادة

2022/06/29 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ملاحظة إنبعاث رائحة كريهة مع وجود عفونة.

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