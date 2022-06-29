لأول مرة .. مايكروسوفت تضيف علامة تبويب ألعاب Xbox بمتصفح Microsoft Edge

2022/06/29 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متلك شركة مايكروسوفت الأمريكية Xbox، وهي علامة تجارية في ألعاب الفيديو منذ عام 2001، وتمثل سلسلة أنظمة ألعاب الفيديو التي أطلقتها مايكروسوفت في 2001.

ومنذ ذلك التاريخ تعمل شركة مايكروسوفت باستمرار على زيادة وتحسين دعم منصة الألعاب السحابية التابعة لها Xbox Cloud Gaming عبر منصات متعددة؛ حيث تشير أحدث التقارير إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية تتخذ خطوات لتحسين هذه الخدمة على المتصفحات؛ من خلال تزويدها بمزيد من ميزات الألعاب المتقدمة.

نتيجة لتلك المجهودات أعلنت خدمة Xbox عن حصول منصة الألعاب المفضلة لدى الجميع على عدد من المزايا الجديدة التي تعطي الأولوية لتكامل الألعاب السحابية وتخصيصها لمتصفح مايكروسوفت الأزرق Microsoft Edge.

وتتضمن بعض الإضافات التي ستصل متصفح Microsoft Edge: صفحة رئيسية مخصصة للألعاب توفر وصولًا أسهل إلى مكتبة ألعاب Xbox Cloud، بالإضافة إلى وضع الكفاءة المدمج الذي يقلل من استخدام موارد المتصفح عند إطلاق اللعبة.

وسيحصل متصفح Microsoft Edge أيضًا على تقنية تعزيز الوضوح Clarity Boost؛ للمساعدة في تحسين دقة الألعاب المتدفقة عبر السحابة، كما يمكن لمستخدمي Microsoft Edge أيضًا التطلع إلى قائمة مضمنة مع الألعاب المستندة إلى المستعرض مثل Microsoft Solitaire وAtari Asteroids.

ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في تحسين أداء الألعاب السحابية، ولكن المثير للاهتمام أن هذه التغييرات تبدو إلى حد كبير وكأنها تغييرات تجميلية في متصفح Microsoft Edge الشهير؛ ما يتيح لمستخدميه الوصول إلى خدمة الألعاب Xbox Game Pass.

يذكر أن شركة مايكروسوفت طرحت لوحة معلومات منصة Xbox الجديدة التي تتضمن إصدارا محدثًا من متصفح Microsoft Edge مع تحديثات المنصة لشهر سبتمبر، بعد أشهر من الاختبار؛ حيث يتوفر إصدار Chromium من متصفح Microsoft Edge الآن لجميع منصات Xbox One وXbox Series S وXbox Series X الحالية.

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