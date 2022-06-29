حوار النهج الديمقراطي مع الرفيق عبد الله الحريف - عبد الله الحريف

2022/06/29 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الله_الحريف المناضل القيادي الكاتب الوطني السابق، عضو الكتابة الوطنية الحالية ومنسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي...لماذا اعتبر النهج الديمقراطي، في 2018، الاعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية؟منذ تأسيسه في 15 أبريل 1995، كاستمرارية فكرية وسياسية للحركة الماركسية-اللينينية، طرح النهج الديمقراطي على نفسه مهمة المساهمة في سيرورة بناء الأداة السياسية للط ......





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