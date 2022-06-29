سياسي: مفاوضات الأحزاب الكردية دخلت في نفق مظلم

2022/06/29 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد عضو مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية حسين الكناني , الأربعاء, أن مفاوضات الأحزاب الكردية بشأن رئاسة الجمهورية والتحالفات دخلت في نفق مظلم.وقال الكناني في حديث لـ,/ المعلومة/, إن “مفاوضات الأحزاب الكردية دخلت إلى النفق المظلم”, مؤكدا ًأن “المشهد السياسي داخل البيت الكردي معقد جداً ويصعب الانفراجة فيه, وهذا ما سيوثر على مفاوضات تشكيل […]

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