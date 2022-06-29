السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين قرص كبتاغون

2022/06/29 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية المختصة، الأربعاء، عن ضبط ومصادر كميات كبيرة من المخدرات كانت قادمة إلى ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر عبر شحنة تجارية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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