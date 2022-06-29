الاتحاد الوطني الكردستاني يؤشر انفراجة قريبة بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

2022/06/29 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرب حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أكد استمرار الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الحوار والتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر وهناك أجواء إيجابية خلال الحوارات وهذا الحوار يخص الكثير من الملفات العالقة والمختلف عليها، وليس فقط ملف مرشح رئاسة الجمهورية".وبين السورجي ان "ملف مرشح رئاسة الجمهورية، سيتم حسم قريباً، خلال الأيام المقبلة، ونتوقع تحديد جلسة التصويت على الرئيس الجديد ستكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي".ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، جلسته بعد عطلة عيد الاضحى لغرض اكمال عملية تشكيل الحكومة.

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