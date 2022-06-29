2022/06/29 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الأربعاء، كافة السيطرات الرئيسية والثانوية بفتح جميع ممرات التفتيش والعمل بطاقة قصوى خلال فترات الذروة.

وذكر إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بهدف تخفيف الاختناقات الحاصلة عند سيطرات مداخل العاصمة بغداد والسيطرات الثانوية وللمساهمة بتقليل معاناة المواطنين خلال وقت الذروة الصباحية وعند نهاية الدوام الرسمي لمختلف الدوائر الحكومية، وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد العمل بطاقة قصوى خلال الـ (24) ساعة وفتح جميع الممرات خلال ذلك الوقت مع مراعاة التفتيش والتدقيق وفق قاعدة البيانات عن طريق حاسبة المطلوبين، مع التأكيد على وجود عجلات السونار والسونار القوسي (سميث) ومفارز الـ (K9) في جميع سيطرات مداخل العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من عمليات بغداد للسيطرات الرئيسية بشأن ممرات التفتيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من عمليات بغداد للسيطرات الرئيسية بشأن ممرات التفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).