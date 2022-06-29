جنايات ميسان تحكم بالسجن 21 سنة لمتهم بابتزاز الشركات وتفجير مطحنة ‏

2022/06/29 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمتهم بابتزاز الشركات وتفجير مطحنة وذكر بيان للسلطة القضائية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “محكمة جنايات ميسان اصدرت حكماً بسجن المجرم (ك .ج) لمدة (21 ) سنة”.وأوضح البيان أن “المحكمة اصدرت حكمها الاول بحق المجرم المذكور بالسجن (15) سنة عن جريمة تفجير مطحنة تجهيز […]

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