صدرت ربع مليون طن الى العراق وايران في 2022:  جورجيا تحظر تصدير الشعير

2022/06/29 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

قررت الحكومة الجورجية حظر تصدير القمح والشعير المزروع في البلاد اعتبارًا من 4 يوليو تموز المقبل لتجنب زيادة النقص في السوق المحلية ، صرح بذلك وزير الزراعة أوتار شاموجيا للصحفيين يوم أمس الثلاثاء.

قال شاموجيا إن الحظر سيكون ساري المفعول لمدة عام، حتى 4 يوليو 2023.

وقال الوزير إنه تم تصدير ما يصل إلى 2500 طن من هذه الحبوب إلى إيران والعراق منذ بداية عام 2022.

كانت جورجيا تزرع حوالي 130 ألف طن من القمح سنويًا في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك أكثر من 136 ألف طن في عام 2021 ، لكن هذا لا يغطي سوى 15-20 ٪ من الطلب المحلي.

لذلك تستورد البلاد الحبوب ، وخاصة القمح ، من دول أخرى ، حيث يأتي 85-90 ٪ من روسيا.

نظرًا للرسوم المرتفعة على صادرات القمح من روسيا، استوردت جورجيا كمية أقل بكثير من هذه الحبوب في عام 2021 ، لكنها زادت وارداتها من دقيق القمح بشكل كبير.

تتوقع وزارة الزراعة أن تحصد جورجيا حوالي 60 ألف طن من الشعير هذا العام.



وتهدف إلى رفع محصول القمح بنسبة تصل إلى 50٪ من احتياجات البلاد ، أو حوالي 600.000-650.000 طن.

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