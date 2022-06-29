جنايات الرصافة تصدر حكم باعدام مغتصب طفلة في منطقة الحسينية

2022/06/29 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً باعدام مغتصب الطفلة (ح) في منطقة الحسينية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المجرم اقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في منطقة الحسينية”.

واضاف ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

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