جنايات ميسان تقرر الحكم بالسجن على مجرم عن ابتزاز الشركات وتفجير مطحنة ‏

2022/06/29 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محكمة جنايات ميسان سجن المجرم (ك .ج) لمدة (21 ) سنة.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة اصدرت حكمها الاول بحق المجرم المذكور بالسجن (15) سنة عن جريمة تفجير مطحنة تجهيز مفردات البطاقة التموينية بصاروخ RBG7 استناداً لاحكام المادة الثانية /1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

فيما حكمت عليه بالسجن (6) سنوات لقيامه بابتزاز الشركات استناداً لاحكام المادة 430 /1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه.

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