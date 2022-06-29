لحظة مقاطعة ماكرون لبايدن والحديث عن نفط السعودية والإمارات.. هل كان ذلك متعمدًا؟

2022/06/29 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت كبيرة مراسلي أوبك في إنيرجي إنتليجنس، أمينة بكر، مع مذيعة CNN بيكي أندرسون عن اللحظة التي أثارت الكثير من التعليقات مؤخرًا، عندما قاطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة مجموعة السبع، الثلاثاء.وقالت بكر في المقابلة إن الرئيس الفرنسي أساء فهم الرسالة التي نقلها إليه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما يتعلق بالسعة الإنتاجية الممكنة لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

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