وزارة الداخلية: أزمة الوقود ستنتهي خلال أيام

2022/06/29 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحباط الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية الى إقليم كردستان، فيما رجحت أن يكون هناك إنهاء لأزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنَّا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفترة الماضية كانت هناك أزمة وقود في بغداد وبعض المحافظات لقيام بعض الأشخاص بتهريب المشتقات النفطية الى إقليم كردستان وكان لوزارة الداخلية دور كبير وبارز في احباط الكثير من شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات"، مبيناً، أن "القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيهات في اشراك قيادات العمليات في واجب مكافحة تهريب المشتقات النفطية، والتنسيق جار بين التشكيلات والقطعات".

وأضاف، أنَّ "هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية الى إقليم كردستان"، مرجحاً أن "يكون هناك إنهاءٌ لشحِّ الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة".

وتابع المحنَّا، أنَّ "هناك نشاطات تكاد تكون يومية في مختلف تشكيلات مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات وقوات الرد السريع في ما يخص ضبط الأماكن المعدَّة في تهريب المشتقات النفطية وكذلك بعض المحطات المخالفة".

ولفت الى أن "اصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسربها وبيعها في السوق السوداء"، مؤكداً "ضبط الكثير من هذه المحطات بالاضافة الى ضبط عدد كبير ايضاً من الصهاريج".

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