بمناسبة زيارة الامام الجواد بذكرى استشهاده.. المرور تنوه لقطع طرق عدة

2022/06/29 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

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نوهت مديرية المرور العامة عن قطع الطريق المؤدي من جامع المفتي باتجاه ساحة عنتر ومن ساحة عنتر باتجاه راس الحواش ومكتبة الصباح وقطع نفق ابي طالب من جهة جامعة الأمام الصادق بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الجواد (عليه السلام)”.

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