2022/06/29 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم دار القرآن الكريم في العتبة

الحسينية المقدسة القراء الذين شاركوا

في الختمات القرآنية الرمضانية في جامع

أبي الفضل العباس عليه السلام في

العاصمة بغداد وذلك بالتعاون مع هيئة

أنصار الإمام الحسن المجتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد ... العتبة الحسينية المقدسة تكرم (60)قارئًا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد ... العتبة الحسينية المقدسة تكرم (60)قارئًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).