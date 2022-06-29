2022/06/29 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

قيل في الاثر: "فرّق ..



تسُد"

و بالمختصر اقول:

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب

الديمقراطي الكردستاني كانوا متفرقين

قبل انسحاب الصدر من العملية السياسية،

و كان بالامكان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن "الحكومة الاطارية" والتنازلات الى كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن "الحكومة الاطارية" والتنازلات الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).