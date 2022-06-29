محكمة الجنايات تصدر حكما بالحبس على موظفين اثنين في دائرة توفير وبريد كربلاء

2022/06/29 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة،

الاربعاء، الحكم بالحبس على موظفين

اثنين في دائرة توفير وبريد كربلاء.

وذكر مصدر قضائي في حديث خصه لوكالة نون

الخبرية، ان "محكمة جنايات كربلاء

المختصة بقضايا النزاهة

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