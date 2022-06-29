2022/06/29 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط ١٢ شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “كوادرها تمكنت من ضبط(١٢)شاحنة تحتوي على (معمل و سقف ثانوي و رافعة شوكية و اثاث منزلي و مرمر و ثلاجات عارضات و غسالات و خزان ) لمخالفتها ضوابط و […]

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