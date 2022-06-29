الصحة تتخذ اربعة تدابير وقائية ضد مرض الكوليرا

2022/06/29 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسجيل إصابات جديدة بالمرض في الآونة الأخيرة قمنا بتعميم الإجراءات الوقائية.

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