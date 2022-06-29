قائد امني عراقي يكشف عن مخطط امريكي لإطلاق سراح “الدواعش” من السجون السورية

2022/06/29 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..حذر قائد امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأربعاء ، من مخطط امريكي لإطلاق سراح قادة وعناصر تنظيم “داعش” الاجرامي من السجون السورية لزعزعة امن واستقر المناطق الغربية والمحافظات الاخرى .وقال القائد الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القيادات الامنية في الانبار متخوفة من […]

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