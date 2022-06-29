الداخلية: أزمة الوقود ستنتهي خلال أيام



الداخلية: أزمة الوقود ستنتهي خلال أيام
2022/06/29 | 14:26 - المصدر: المورد نيوز
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