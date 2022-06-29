في ديالى.. “عيون جعفر” تنقذ 50 الف عراقي

2022/06/29 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الاربعاء، بان عيون مائية تحولت الى طوق نجاة لاكثر من 50 الف عراقي شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عيون جعفر والتي تتدفق مياهه في منخفض حران وصولا الى سد مندلي ومنها الى محطة الاسالة المركزية تحولت الى طوق نجاة […]

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