ماذا نقصد بالبطريركية والرعوية السياسية ، في الامبراطورية السلطانية ؟ - سعيد الوجاني

2022/06/29 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني نقصد بالبطريركية والرعوية السياسية ، النظام الاجتماعي القائم على سلطة البطريرك ( الاب ) Le parrain في نظام المافيا الرعوي الذي يرعاه المافيوزي الأول الكبير .



فالنظام قائم على سلطة الاب والجد الذكر ، لأنه نظام ذكوري وليس رجالي .



لذا فالأنثى مغيبة في هذا النظام ، في مجال ، وميدان الإدارة ، واتخاذ القرارات المصيرية التي قد تلحق الأذى بالبطريرك الرئيس ، وبالنظام البطريركي الغارق في السلطة الابوية ..



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