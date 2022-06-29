(بغداد اليوم) تفتح ملف ’المستشفيات المتلكئة’ في بغداد والمحافظات

2022/06/29 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاربعاء، اسباب تأخر انجاز المستشفيات الالمانية والتركية الموزعة بالمحافظات.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي لـ (بغداد اليوم)، إن "المستشفيات التي تم انجازها خلال هذه الفترة هي مستشفى في مدينة الحلة والمستشفى الالماني في النجف كما تم انجاز مستشفى في كربلاء ولكن تأخر دخوله الى الخدمة بسبب تعرضه الى حادث حريق".

واضافت، أن "الكثير من هذه المستشفيات لا تزال قيد الانجاز رغم مرور سنوات طويلة مثل المستشفى الاسترالي في الديوانية الذي بلغت نسبة انجازه 22% حيث استمر توقف المشروع قرابة 10 سنوات وتم استئناف العمل فيه ولكن نظرا لوجود مشاكل متراكمة كون انه تم سحب العمل من الشركات العاملة في المستشفى ومن ثم اعادته لها وفق قرار قضائي".

وتابعت الموسوي، ان "هنالك مشاكل كثيرة في وزارة الصحة بحاجة الى جهد خاص ونهضة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان والجهات المعنية لإكمال هذه المستشفيات وادخالها الى الخدمة".

واشارت الى انه "تم احالة ملفات عدد من هذه المستشفيات الى النزاهة بسبب وجود مشاكل حيث ان اغلب هذه المشاكل تكون مع الشركة المنفذة للمشروع او المقاول نتيجة عدم تقديم العمل وفق المواصفات المطلوبة كما ان بعض حجج الشركات في عدم اكتمال المشاريع هو عدم تسلمها للأموال المخصصة من قبل الوزارة".

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