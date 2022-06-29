المرور تنوه الى قطع طريقين ونفق تزامنا مع زيارة الامام الجواد (ع)

2022/06/29 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تنويهاً بشأن قطع الطريق المؤدي من جامع المفتي.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تعلن قطع الطريق المؤدي من جامع المفتي باتجاه ساحة عنتر ومن ساحة عنتر باتجاه راس الحواش ومكتبة الصباح وقطع نفق ابي طالب من جهة جامعة الأمام الصادق، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الجواد".

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