2022/06/29 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BbHB4rFAksM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حريق كبير يلتهم اجزاء من غابات الموصل في ايسر المدينة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حريق كبير يلتهم اجزاء من غابات الموصل في ايسر المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).