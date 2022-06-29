قيادة عمليات بغداد تدمر وكراً لداعش في جانبي الكرخ والرصافة

2022/06/29 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاربعاء، عن ضبط وتدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية واعتقال خمسة مطلوبين للقضاء بينهم ثلاثة إرهابيين واثنان بتجارة وترويج المواد المخدرة في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للقيادة ان العناصر الامنية المتواجدة في سيطرة التاجي تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة ١/٤ إرهاب جاء ذلك اثناء محاولتهما المرور عبر السيطرة ضمن مناطق شمالي بغداد، وفي سياق متصل تمكنت قوة في فرقة المشاة السابعة عشر من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده في منطقة اللطيفية ضمن مناطق جنوب بغداد، كما تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة من ضبط وتدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية ضمن مناطق الحدود الفاصلة مع مخافظة واسط، عثر بداخلة على (١٣) صاروخا مختلفة الأنواع والاحجام ومواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

واضاف ان قواتنا الأمنية في أفواج طوارئ بغداد الخامس والحادي عشر تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يستقلان دراجة نارية ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها في منطقة (سبع البور) شمال بغداد، وبدلالة متهم ملقى القبض عليه سابقاً توجهت قوة لغرض تفتيش داره حيث عثرت القوة على كمية من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها في منطقة الغدير وسط العاصمة بغداد.

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