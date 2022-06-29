ميسان.. مسلحون يهاجمون دورية شرطة تقل موقوفين ويقتلون شخصاً

2022/06/29 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- ميسانأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين هاجموا دورية شرطة تقل موقوفين، وقتلوا شخصاً لم تُعرف هويته بعد، في ناحية السلام بمحافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا دورية شرطة تقل موقوفين، وتسبب الهجوم بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح في ناحية السلام بمحافظة ميسان".وأضاف قائلاً: "لم يتم معرفة المقتول والمصاب، إن كانا من الموقوفين أو صادف مرورهما لحظة الحادث".

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