مجهولون يعتدون على مضيف أمير قبيلة بني أسد وسط كربلاء (صور)

2022/06/29 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أمير قبيلة بني أسد في العراق، عن

قيام جهات مجهولة بالاعتداء على داره

ومضيفه في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال الشيخ سالم ثعبان آل خيون، في حديث

خصة لوكالة نون الخبرية، ان "حرّاس داري

ومضيفي في منطقة

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