بالصور .. ضبط مرآب لتهريب المشتقات النفطية جانبي الكرخ والرصافة

2022/06/29 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاربعاء، عن ضبط مرآب واربع عجلات حمل لتهريب المشتقات النفطية في جانبي الكرخ والرصافة

وذكر اعلام القيادة ان: ” قوة من اللواء “٤٤” فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من ضبط ساحة مرآب لخزن وتهريب المشتقات النفطية ضبط في داخله “٤٦٠٠٠” الف لتر بالاضافة الى ثلاث عجلات حمل لغرض التهريب شرقي بغداد”.

في حين تمكنت قوة من اللواء “٢٥” فرقة المشاة السابعة عشر من القاء القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية ضبط بحوزته عجلة تستخدم للتهريب جنوبي بغداد.

فيما تم أحالة الملقى القبض عليه مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقه.

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