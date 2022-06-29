الديمقراطي الكردستاني: المفاوضات بين الحزبين الكرديين بشأن منصب رئاسة الجمهورية مستمرة

2022/06/29 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الاربعاء، المفاوضات بين الحزبين الكرديين بشأن منصب رئاسة الجمهورية مستمرة.وقال سلام، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنسبة لتغريدة مقتدى الصدر يعني بها الاخوان في الاتحاد الوطن نتصور بأنه وصلة رسالة ملحة وطارئة للاتحاد الوطني من قبل حتى شركائه المتحالفين معهم في الاطار التنسيقي […]

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