السرطان يزيد إنهاك البصرة.. تحرك نيابي تجاه هذا الملف

2022/06/29 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن محافظة البصرة احمد طه، الأربعاء، أن البصرة تعاني من أزمة خطيرة تتمثل بالارتفاع الكبير في إصابات الأمراض السرطانية، فيما أكد وجود تحرك نيابي لإنشاء مراكز الأورام السرطانية واستيراد العلاجات اللازمة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال طه في حديث لوكالة / المعلومة /، إن […]

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