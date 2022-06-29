مقتل وإصابة 3 اشخاص بهجوم مسلح استهدف دورية تقل موقوفين جنوبي العراق

2022/06/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

افادت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيل واصابة اثنين اخرين جراء إشتباكات حصلت بين القوات الامنية ومسلحين اثناء هجوم على سيارة الشرطة التي تقل موقوفين.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة سعد الزبيدي لـ (بغداد اليوم)، ان "سيارة القوات الامنية تعرضت في ناحية السلام لاطلاق نار حين كانت تنقل موقوفين، الا ان القوات الامنية ردت بالمثل وأصابت احد عناصر المجموعة وقتلت اخر فيما اصيب احد عناصر الشرطة بجروح".

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