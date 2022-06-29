شعر نيرة يُثير ويُهَيج الإرهاب الإسلامي - سامى لبيب

2022/06/29 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب لماذا نحن متخلفون (96) .- كان هذا المقال الجدير بالنشر قبل مقالي الأخير " تهافت وسذاجة الفكر والعقل الإيماني " نظرا لحيويته ليحول ذلك بحثي الدؤوب في تناول الأفكار المجردة عن تناول حدث عابر .- إهتزت مصر على جريمة قتل شاب لفتاة عند أسوار جامعة المنصورة على مرأى من الجميع ليطعنها بسكين ثم يهم بذبجها ..



ليكون دافع الجريمة هو العشق , فمن العشق ماقتل , حيث هام الشاب بحب الفتاة "نيرة" عشقاً ل ......





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