دكاكين المؤسسات الحكومية ؟

2022/06/29 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي فالح الزهيري ..الكل يعلم ويعرف بأن العراق, هو البلد الوحيد المبتلى بحكومات لا رحمة لها اتجاه مواطنيها, منذ قيام الجمهورية والى يومنا هذا, لم تأتي حكومة ألا وهذه الحكومة لها دكاكين كثيرة, فنحن الشعب المختلف عن العالم, بحيث تعيش الحكومة على خدمة مواطنيها, عبر تلك الدكاكين التي تنخر المواطن العراقي, بكل […]

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