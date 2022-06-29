2022/06/29 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pStQbmTljtE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعهد الثقافي الفرنسي يقيم حفلا موسيقيا في رحاب جامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعهد الثقافي الفرنسي يقيم حفلا موسيقيا في رحاب جامعة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).