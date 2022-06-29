2022/06/29 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي، اليوم الاربعاء، عن بوادر لحل الانسداد السياسي.وقال السعدي لوكالة ايرث نيوز، “نؤكد مرة اخرى ان مفاوضات تشكيل الحكومة جارية وهناك تفاهمات بين الكتل السياسية ولا وجود لأي خلافات داخل الاطار التنسيقي” مبينا ان “ما يشاع هي مجرد اخبار كاذبة “.واضاف ان “الاطار […]

ظهرت المقالة العصائب تكشف عن بوادر جديدة لحل الانسداد..



ما علاقتها بالبيت الكردي والسني؟ أولاً على ايرث نيوز.

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