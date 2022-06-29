“بسبب شح المياه” نائب : الزراعة انتهت في البلاد

2022/06/29 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الأربعاء، عدم وجود خطة زراعية للموسم المقبل فيما عزا ذلك الى شحة المياه وزيادة التصحر داخل البلاد.وقال تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الزراعة انتهت في العراق ولن تتعافي في القريب العاجل بسبب انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات” مبينا ان […]

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