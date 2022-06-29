النرويج ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

2022/06/29 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أن النرويج ستزود أوكرانيا بثلاث راجمات صواريخ متعددة MLRS، و5 آلاف قطعة ذخيرة.وأشار البيان إلى أن ذلك لن يلحق ضررا كبيرا بالجاهزية القتالية للبلاد، لأن القوات المسلحة النرويجية تخطط لـ “تحديث ضخم للترسانة”، لهذا وافقت الحكومة على نقل ثلاث راجمات صواريخ إلى بريطانيا، التي سوف […]

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