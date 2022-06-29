روسيا تبحث عن مشترين للذهب لمواجهة العقوبات الامريكية

2022/06/29 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتطلع إلى تصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الذهب الروسي.فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 هدف في روسيا، وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، تنفيذاً لالتزامات […]

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