بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا لتطال شخصيات جديدة

2022/06/29 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وسعت بريطانيا، اليوم الاربعاء، عقوباتها على روسيا التي تم فرضها بذريعة العملية العسكرية، وطالت الحزمة الجديدة مواطنين ومسؤولين ورجال أعمال روس.ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية فقد طالت الحزمة الجديدة من القيود رجل الأعمال الروسي الملياردير فلاديمير بوتانين.كذلك طالت العقوبات البريطانية الجديدة مجموعة الفحم “كولمار” ومالكتها الرئيسية آنا تسيفيليفا.كذلك أعلنت الولايات […]

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