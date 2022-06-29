“وسط توقعات موجة جديدة” السليمانية تعلن السيطرة على وباء كوليرا

2022/06/29 | 15:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الاربعاء، السيطرة على وباء كوليرا في المحافظة وسط توقعات بموجة جديد في شهريّ أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة خبر برس (واخ)، “بمساعدة دائرة صحة المحافظة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان ووزارة الصحة الاتحادية واهالي السليمانية إستطاعت ادارة المحافظة مواجهة وباء الكوليرا في وقته قبل تفشيه”.

وأكد أن “الوباء تحت السيطرة الآن وأعداد الاصابات في تنازل مستمر”، منوها الى أن “هذا لا يعني أننا تجاوزنا مخاطره”، داعيا “تعاون المواطنين من خلال الوقاية والالتزام بالنصائح الصحية”.

وأشار الى ان “منظمة الصحة العالمية تتوقع موجة أخرى للوباء في شهريّ أيلول وتشرين الاول المقبلين”، مشيداً بدور منظمة الصحة العالمية ووزارتي الصحة في بغداد واربيل ودائرتيّ الصحة والماء في المحافظة ووسائل الاعلام لدعمهم إدارة المحافظة في مواجهة الوباء.

بدوره ثمّن وكيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان رهيل فريدون، دعم منظمة الصحة العالمية في كل الازمات ومساعدتها في السيطرة على الوباء، مؤكدا ان “السيطرة على الوباء لايعني نهايته”.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق واقليم كردستان الدكتور أحمد زويتر، أن “الإتفاق مع إدارة المحافظة حول إعداد خطة متكاملة للتربص لكل الأمراض الانتقالية ومواجهة أسبابها التي تكمن في قضيتين، الأولى مصادر المياه، والثانية هي التغيرات المناخية”.

مضيفاً أن “الكثير من الامراض التي لم نعهدها في السابق، وبدأت بالظهور في العراق وبعض المناطق العربية”، مؤكداً “عزم الصحة العالمية على مواجهة تلك الامراض بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى أعلى مستويات الصحة في المنطقة”.

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