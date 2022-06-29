2022/06/29 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ظهرت المقالة الصحة تعلن تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).