ذبح النساء في المجتمعات القبليّة والإسلامية 

2022/06/29 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت جريمة ذبح الطالبة الشابة في جامعة المنصورة اهتماما استثنائياً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نتيجة وحشيتها من جهة وما أثارته من سجال شعبي حول أسبابها، ومن ناحية أخرى حول العوامل التي أدّت إلى إرتفاع عدد جرائم قتل النساء في مصر وبعض الدول الإسلامية، لآن هذه الحادثة لم تكن معزولة أو منفردة فقد سبقتها عشرات الجرائم المشابهة، مما دفع الأمم المتحدة في مطلع شهر مارس الماضي إلى التوصية بإجراء إحصائيات دقيقة وموثوقة حول الجرائم التي تستهدف النساء تحديدًا لأنها تشير إلى وجود دوافع إجتماعي

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