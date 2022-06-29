2022/06/29 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، موقف تحالفه من حلفاء الصدر.

وقال الحمامي لـ (بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي، ضد سياسة الاقصاء والتهميش لاي طرف سياسي، وهو مع مشاركة كل القوى السياسية في الحكومة المقبلة، وهذا ما عمل عليه خلال الأشهر الماضية، قبل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية".

واضاف ان "الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف سياسي، بل هو يعمل على فتح باب الحوار والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دون أي معرقلات".

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء تحدث عن توجه الاطار خلال المرحلة المقبلة، نحو اقصاء وتهميش اطراف تحالف انقاذ وطن من عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يوضح موقفه إزاء حلفاء الصدر في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يوضح موقفه إزاء حلفاء الصدر في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).