حريق يلتهم بستان نخيل في ديالى وفرق الاطفاء تهرع لإخماده (فيديو)

2022/06/29 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

التهم حريق كبير، اليوم الاربعاء، اجزاء من بساتين النخيل في مقاطعة برشته شرقي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة .

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "حريقاً كبيراً التهم اجزاء من بساتين النخيل في مقاطعة برشته شرقي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "فرق الاطفاء هرعت من اجل احتواء الموقف ومنع انتقال الحرائق الى باقي البساتين التي تصل مساحتها الى اكثر من الفي دونم".

يذكر ان بساتين برشته تعد من اقدم بساتين ديالى ويمتد عمرها الى اكثر من 100 سنة وتضم اصناف نادرة من التمور العراقية.

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